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AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае — эксклюзивность для США и Германии за...

AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае — эксклюзивность для США и Германии за...

AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае — эксклюзивность для США и Германии заканчиваетсяСегодня стало известно, что процессоры AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае уже 20 сентября по цене от 2199 юаней (28000 рублей).

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