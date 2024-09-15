AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае — эксклюзивность для США и Германии за...

AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае — эксклюзивность для США и Германии заканчиваетсяСегодня стало известно, что процессоры AMD Ryzen 5 7600X3D поступят в продажу в Китае уже 20 сентября по цене от 2199 юаней (28000 рублей).