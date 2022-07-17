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Макс Ферстаппен: «Хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость, 24-х часовые марафоны – это нечто»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, в каких гонках помимо «Формулы-1» хотел бы попробовать себя в обозримом будущем.

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