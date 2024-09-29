WarGonzo: сообщение ГУР Украины об убийстве полковника Коломейцева – фейк

Российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo опроверг информацию, распространяемую украинскими СМИ, о предполагаемом убийстве полковника Вооруженных сил Российской Федерации Алексея Коломейцева в Коломне.
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