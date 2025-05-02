В Ставропольском крае произошёл инцидент с участием представителей цыганской общины, вызвавший общественный резонанс.
Цыгане, начавшие драться с полицейскими на кладбище, уже слезно просят прощения
Комментарии
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спивак виктор
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12 час.
св
спивак виктор
по 100 000 р штрафа с каждого борзого!и оплатить лечение сотрудников в 10 и кратном размере!
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12 час.
АС
Александр Сысоев
100 т.р. это административное наказание, а сопротивление полиции - чистой воды уголовщина. Года по три колонии строго режима каждому оборзевшему цыганскому отморозку. Эти генетические преступники-наркоторговцы признают только силу. Что такое 100 т.р.? Всего лишь несколько наркозакладок. Для их уголовного бизнеса 100 т.р. - раз плюнуть.
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4 час.
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