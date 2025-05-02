Цыгане, начавшие драться с полицейскими на кладбище, уже слезно просят прощения

АС

Александр Сысоев

100 т.р. это административное наказание, а сопротивление полиции - чистой воды уголовщина. Года по три колонии строго режима каждому оборзевшему цыганскому отморозку. Эти генетические преступники-наркоторговцы признают только силу. Что такое 100 т.р.? Всего лишь несколько наркозакладок. Для их уголовного бизнеса 100 т.р. - раз плюнуть.