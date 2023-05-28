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Британские медики назвали ранний симптом заболевания печени, проявляющийся по ночам

Британские медики назвали ранний симптом заболевания печени, проявляющийся по ночам

Признаки алкогольной болезни печени практически незаметны на начальной стадии заболевания. Однако существует ранний симптом, который проявляется по ночам, во время сна, рассказали эксперты организации по защите здоровья печени British Liver Trust.

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