Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Дазаев одержал победу в главном бою турнира AMC Fight Night 116

Казахстанец Гойти Дазаев единогласным решением судей одержал победу над Максимом Буториным в рамках главного боя турнира AMC Fight Night 116 в Астрахани.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх