Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа...

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Итак, главной интригой сегодняшнего дня стало новое заявление Минобороны России. В министерстве заявили, что украинские боевики в ночь на среду нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

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