Минздрав определил нормы времени на приём пациента психиатром и наркологом

Минздрав РФ определил нормы времени на прием пациента психиатром, наркологом и психотерапевтом. Так, нормы времени на одно посещение пациентом, включающие затраты на оформление медицинской документации, составляют для врача-психиатра - 24 минуты, врача-психиатра-нарколога - 26 минут, врача-психотерапевта - 42 минуты, сообщает "Парламентская газета".