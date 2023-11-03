Минздрав определил нормы времени на приём пациента психиатром и наркологом

Минздрав РФ определил нормы времени на прием пациента психиатром, наркологом и психотерапевтом. Так, нормы времени на одно посещение пациентом, включающие затраты на оформление медицинской документации, составляют для врача-психиатра - 24 минуты, врача-психиатра-нарколога - 26 минут, врача-психотерапевта - 42 минуты, сообщает "Парламентская газета".
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