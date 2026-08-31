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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» сможет выкупить Мудрика за 75 млн фунтов

« Тоттенхэму » придется выплатить существенную сумму, если он захочет сохранить Михаила Мудрика . Сегодня стало известно, что «шпоры» арендуют вингера «Челси» до конца сезона, а соглашение будет включать опцию выкупа.

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