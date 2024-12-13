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МО России рассказало о сорвавшем наступление ВСУ командире Ческидове

МО России рассказало о сорвавшем наступление ВСУ командире Ческидове

Командир Павел Ческидов со своим артиллерийским расчётом из отряда «Барс-16» сорвал наступление ВСУ на позиции российских войск, рассказали в Минобороны России.

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