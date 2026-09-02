Байрон Скотт: «ШГА и Йокич задают стандарт всем остальным в НБА. Жаль, что они не американцы»

Бывший игрок и тренер НБА Байрон Скотт назвал двух нынешних баскетболистов лиги, которые выделяются среди остальных правильным подходом во всех аспектах.
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