Экономист Беляев: самыми эффективными сейчас являются банковские вклады

Самым эффективным инструментом финансовых вложений сейчас являются банковские вклады, так как они обеспечивают высокую доходность и при этом лишены рисков, убежден член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
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