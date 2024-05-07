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Бронхиальная астма — все, что нужно знать о непростом заболевании

Бронхиальная астма — все, что нужно знать о непростом заболевании

7 мая — Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. фото: Shutterstock/Fotodom.ruБронхиальная астма часто начинается именно в детском возрасте, и, если ее игнорировать, она способно серьезно повлиять на развитие дыхательной системы ребенка.

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