7 мая — Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. фото: Shutterstock/Fotodom.ruБронхиальная астма часто начинается именно в детском возрасте, и, если ее игнорировать, она способно серьезно повлиять на развитие дыхательной системы ребенка.
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