7 мая — Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. фото: Shutterstock/Fotodom.ruБронхиальная астма часто начинается именно в детском возрасте, и, если ее игнорировать, она способно серьезно повлиять на развитие дыхательной системы ребенка.