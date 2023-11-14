Депутат Белик: «Украина не чурается применять запрещенные боеприпасы»

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Член института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней заявил, что было обнаружено нарушение украинской армией запрета на использование противопехотных мин в городе Изюм Харьковской области.
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