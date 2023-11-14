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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Депутат Белик: «Украина не чурается применять запрещенные боеприпасы»

Депутат Белик: «Украина не чурается применять запрещенные боеприпасы»

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Член института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней заявил, что было обнаружено нарушение украинской армией запрета на использование противопехотных мин в городе Изюм Харьковской области.

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