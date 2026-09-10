Врач предупредил об опасности кефира: Даже здоровым людям его иногда нельзя

Врач Александр Умнов рассказал, чем может быть опасен кефир для здоровья. Если он долгое время открыт, последствия ощутят на себе даже здоровые люди.
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