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«Кличко душили слёзы». Немецкий Bild растрогал боксера вопросами о российской агрессии

«Кличко душили слёзы». Немецкий Bild растрогал боксера вопросами о российской агрессии

Юрий Абрамович 2022-01-29T05:26:48+0300 01.01.1970 Немецкий таблоид взял интервью у киевского мэра в ходе которого журналисты, по их заявлениям, наблюдали душераздирающую сцену: Виталий Кличко едва не расплакался, рассказывая о нападении России.

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