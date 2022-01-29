«Кличко душили слёзы». Немецкий Bild растрогал боксера вопросами о российской агрессии

Юрий Абрамович 2022-01-29T05:26:48+0300 01.01.1970 Немецкий таблоид взял интервью у киевского мэра в ходе которого журналисты, по их заявлениям, наблюдали душераздирающую сцену: Виталий Кличко едва не расплакался, рассказывая о нападении России.