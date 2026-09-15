Российскую вакцину от рака кожи уже ввели двум пациентам

Два пациента уже получили российскую вакцину от рака кожи. Об этом 15 сентября сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.
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