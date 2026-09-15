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Российскую вакцину от рака кожи уже ввели двум пациентам

Российскую вакцину от рака кожи уже ввели двум пациентам

Два пациента уже получили российскую вакцину от рака кожи. Об этом 15 сентября сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.

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