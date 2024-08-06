В Минобороны ответили на вопрос о сроках окончания СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится в 2024 году победой России. Так на вопрос о сроках окончания СВО ответил замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.