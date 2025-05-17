Грибок-убийца на пороге: как Aspergillus угрожает человечеству Ирина ВальковаНа фоне глобальных климатических изменений мир сталкивается со всё более серьезными угрозами со стороны ранее недооцененных патогенов.
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