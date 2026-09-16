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Царьград

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Жених на фестивале испытал симулятор родов ради мечты о четверняшках

Жених на фестивале испытал симулятор родов ради мечты о четверняшках

Жених в Екатеринбурге, мечтающий о четверых детях, прошел испытание на симуляторе родов на Международном фестивале молодёжи благодаря инициативе невесты.

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