Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Китае

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 11 место в мировом рейтинге, 20 октября завоевала титул на турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо.
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