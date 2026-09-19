Травников проверил контроль на выборах: 4113 наблюдателей в деле

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во второй день голосования побывал в Центре общественного наблюдения, который традиционно работает на площадке Дома общественных организаций.
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