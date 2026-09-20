11 600 мАч, 16 ГБ ОЗУ, IP68 и цена 1540 евро. Раскрыты характеристики новых флагманов Samsung — Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra

Обе модели будут на платформе MediaTek Немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт, опубликовал подробные характеристики флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra.
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