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11 600 мАч, 16 ГБ ОЗУ, IP68 и цена 1540 евро. Раскрыты характеристики новых флагманов Samsung — Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra

11 600 мАч, 16 ГБ ОЗУ, IP68 и цена 1540 евро. Раскрыты характеристики новых флагманов Samsung — Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra

Обе модели будут на платформе MediaTek Немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт, опубликовал подробные характеристики флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S12+ и Galaxy Tab S12 Ultra.

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