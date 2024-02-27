АвтоВАЗ начал сборку пассажирских Lada Largus

Глава АвтоВАЗа подтвердил, что в Ижевске началась сборка пассажирских версий Lada Largus. Пока что это тестовая сборка, на таких машинах будут отработаны технологические процессы полного цикла производства, а также будет проведено обучение персонала.
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