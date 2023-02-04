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Медведев: США могли бы «щелчком пальца» завершить спровоцированный ими конфликт на Украине, но не заинтересованы в этом

Медведев: США могли бы «щелчком пальца» завершить спровоцированный ими конфликт на Украине, но не заинтересованы в этом

Соединенные Штаты могли бы «щелчком пальца» завершить спровоцированный ими конфликт на Украине, однако не заинтересованы в реализации данного сценария.

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