Путин поздравил руководство и народ Катара со священным месяцем Рамадан

Владимир Путин, президент России, в беседе с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, выразил поздравления руководству и народу Катара по случаю священного месяца Рамадан для мусульман, сообщает пресс-служба Кремля.
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