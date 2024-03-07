Минобороны: противник ночью пытался атаковать три российских региона

В Минобороны сообщили, что ночью 7 марта противник пытался атаковать три российских региона. Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ были пресечены дежурными средствами ПВО.
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