"Саш, ты прости, пожалуйста, нас за то, что все вместе не уберегли тебя": журналисты и знакомые выражают соболезнования в связи с гибелью корреспондента Александра Федорчака и рассказывают о совместной работе с ним.
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