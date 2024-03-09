Мы стали на шаг ближе к тому, чтобы увидеть живого мамонта к 2028 году

Компания Colossal Biosciences (вошла в список 100 самых влиятельных компаний 2023 года по версии журнала Time), занимающаяся воскрешением вымерших видов, поставила перед собой цель возродить шерстистого мамонта к 2028 году.
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