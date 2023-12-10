Художник Rosemary Lewis

Конкурсы, призы и премии (2011) Художники и иллюстраторы Художник года по натюрморту 2011, занявший второе место (2010) Приз Хаксли за покупку на выставке "Проницательный взгляд" Групповые выставки (2020) Проницательный взгляд, галереи торгового центра, онлайн (2020) Ярмарка доступного искусства в Баттерси, искусство Карины Хэслэм, Evolution London, Баттерси (2020) Весеннее шоу, искусство Карины Хэслэм, Грейт Миссенден, Бакингемшир (2020) Растения 2020, Общество художников-ботаников, онлайн (2020) Ярмарка искусств Connect, Mall Galleries, Лондон (2020) Открытая выставка Общества женщин-художниц 2020, Галереи торгового центра, онлайн (2019) Осеннее шоу, искусство Карины Хэслэм, Грейт Миссенден, Бакингемшир (2019) Открытая выставка Общества искусств Челси, Старая ратуша Челси, Лондон (2019) Рождественское шоу, искусство Карины Хэслэм, Грейт Миссенден, Бакингемшир (2018) Летняя выставка, Галерея Studio, Оденсе, Дания (2017) "Неподвижные моменты", галерея "Студия", Оденсе, Дания.