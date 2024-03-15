Элита НАТО продула негласный спор небратьям. Русские добили всех: Бригада - в "ноль"

В соцсети X разгорается спор об эффективности обучения по стандартам НАТО и использования западной техники: 47-я мехбригада небратьев "Магура" - образец передовой армии или главный позор Запада? Ответ дали независимые эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии