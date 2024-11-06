Что произошло в ночь на 6 ноября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Google устраняет ошибку, из-за которой поисковик показывает пользователям местоположение ближайших избирательных участков, если они намерены голосовать за Камалу Харрис, но не отображает адреса участков, если поисковый запрос поступил от желающего проголосовать за республиканца Дональда Трампа.