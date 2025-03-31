Костры не разводить, мусор не сжигать: юрист рассказал о новом противопожарном режиме с 1 сентября

С 1 сентября в России начнёт действовать новый противопожарный режим.Обновлённый противопожарный режим будет регулировать разведение костров в городских парках, сжигание мусора, курение в потенциально опасных местах и правила эвакуации при пожаре.
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