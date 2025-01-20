В Новосибирской области продают конфискованный Infiniti почти за миллион рублей

Лот появился на сайте электронных торгов России.В Новосибирской области на торги был выставлен конфискованный автомобиль Infiniti G35 PREMIUM 2007 года выпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине
- "Радость быстро сменилась негодованием": Путин преподнёс Байдену сюрприз на прощание
- "Горжусь тем, что мы бомбим Россию": Экс-охранник президента замолчал навсегда. Скандал отгремел - теперь панихида
Свежие комментарии