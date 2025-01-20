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В Новосибирской области продают конфискованный Infiniti почти за миллион рублей

В Новосибирской области продают конфискованный Infiniti почти за миллион рублей

Лот появился на сайте электронных торгов России.В Новосибирской области на торги был выставлен конфискованный автомобиль Infiniti G35 PREMIUM 2007 года выпуска.

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