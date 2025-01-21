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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Дзепка: «Работаю над четверным сальховом. Иногда получается исполнять его на тренировках»

Ранее Дзепка одержала победу на Российско-китайских молодежных играх в Южно-Сахалинске. – Насколько ты довольна, как для тебя складывается этот сезон? – Конечно, хотелось бы большего.

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