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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин о том, что Илья Мэддисон раскритиковал его и призвал продать в «Зенит»: «Разбирается, получается»

Нападающий « Динамо »  Константин Тюкавин отреагировал на критику со стороны Ильи Мэддисона.  – Стример Илья Мэддисон написал, что тебя надо продавать в «Зенит», и очень большой текст о том, что ты не очень хорошо играешь.

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