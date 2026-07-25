Тюкавин о том, что Илья Мэддисон раскритиковал его и призвал продать в «Зенит»: «Разбирается, получается»

Нападающий « Динамо » Константин Тюкавин отреагировал на критику со стороны Ильи Мэддисона. – Стример Илья Мэддисон написал, что тебя надо продавать в «Зенит», и очень большой текст о том, что ты не очень хорошо играешь.
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