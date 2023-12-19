Путин заявил, что спецслужбы многое сделали для защиты россиян в новых регионах 

В своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности президент Российской Федерации Владимир Путин отметил значительный вклад сотрудников органов безопасности в защиту граждан в новых регионах страны и обеспечение контрразведывательной поддержки специальной военной операции.
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