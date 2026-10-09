Четырех украинцев задержали в Австрии по подозрению в шпионаже

MARTIN DIVISEK/EPA/TASS В Вене по подозрению в шпионаже задержали четырех граждан Украины. Об этом 9 октября сообщила газета Die Presse со ссылкой на источники.
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