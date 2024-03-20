Двойник Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о шопинге с принцем Уильямом

43-летняя актриса Хайди Аган, которая более 12 лет выступала в качестве двойника Кейт Миддлтон, опровергла слухи о том, что именно она появилась в недавнем видео с принцем Уильямом вместо его настоящей жены — Кейт Миддлтон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии