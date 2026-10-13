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Царьград

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В Краснодаре объявлен 4-й класс пожарной опасности 13 и 14 октября

В Краснодаре объявлен 4-й класс пожарной опасности 13 и 14 октября

В Краснодаре 13 и 14 октября сохраняется четвёртый класс пожарной опасности, жителей просят соблюдать противопожарные правила и при чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112.

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