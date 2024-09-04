Гранель и ее "решальщики", как зять премьера Башкирии взятки давал

Как пишет сегодняшнее УтроNews в их Редакцию поступил пакет служебных записок компании "Гранель", адресованных президенту группы компаний Ильшату Нигматуллину, зятю Андрея Назарова, который сейчас является фигурантом уголовного дела о даче взяток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии