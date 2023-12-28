Титанозавр — в яйце, яйцо... тоже в яйце!

Эта «матрёшка» подтверждает, что динозавры ближе к современным птицам, чем к рептилиям. Палеонтологи нашли в Индии окаменевшее яйцо в другом яйце титанозавра — это состояние также называют ovum-in-ovo (буквально «яйцо-в-яйце»).