Титанозавр — в яйце, яйцо... тоже в яйце!

Эта «матрёшка» подтверждает, что динозавры ближе к современным птицам, чем к рептилиям. Палеонтологи нашли в Индии окаменевшее яйцо в другом яйце титанозавра — это состояние также называют ovum-in-ovo (буквально «яйцо-в-яйце»).
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