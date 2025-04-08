РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Так им и надо укропам!В ВСУ пожаловалис...
  • Eduard
    Свои деньги передавайте !ЕС планирует пред...
  • Anatoliy Skorohodov
    На большее эти недоразвитые не способны! А разрушить памятники или надгробия, это всё, что они в состоянии сделать. П...МИД: Москва осужд...

Блок ХДС/ХСС и социал-демократы Германии договорились о создании коалиции

Блок ХДС/ХСС и социал-демократы Германии договорились о создании коалиции

ТАСС/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заключили договор о формировании правящей в стране коалиции после досрочных выборов в бундестаг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх