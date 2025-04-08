Блок ХДС/ХСС и социал-демократы Германии договорились о создании коалиции

ТАСС/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) заключили договор о формировании правящей в стране коалиции после досрочных выборов в бундестаг.