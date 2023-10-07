Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение.
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