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Baza: актер Павел Баршак попал в больницу со съемок сериала

Baza: актер Павел Баршак попал в больницу со съемок сериала

Актер Павел Баршак, которого накануне госпитализировали, попал в больницу прямо со съемок сериала - на утро после драки он смог поехать на работу, но уже там артисту стало хуже и ему потребовалась помощь врачей.

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