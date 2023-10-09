Baza: актер Павел Баршак попал в больницу со съемок сериала

Актер Павел Баршак, которого накануне госпитализировали, попал в больницу прямо со съемок сериала - на утро после драки он смог поехать на работу, но уже там артисту стало хуже и ему потребовалась помощь врачей.
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