Отремонтировать здание школы № 4 планируют только к началу следующего учебного года

Администрация Уссурийска прокомментировала ситуацию с ремонтом аварийного здания школы № 4. Вернуться в свою школу ученики смогут не раньше следующего учебного года, сообщает ИА UssurMedia.
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