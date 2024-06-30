В народном календаре 30 июня имеет несколько названий: Молодой Ярило, Солнцестой. Согласно поверьям, в этот день запрещено давать в долг – вместе с деньгами из дома может уйти счастье и богатство.
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В народном календаре 30 июня имеет несколько названий: Молодой Ярило, Солнцестой. Согласно поверьям, в этот день запрещено давать в долг – вместе с деньгами из дома может уйти счастье и богатство.