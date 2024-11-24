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Будни мужчин. Все что нам интересно

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«Уголовные мифы» о Великой Отечественной: «блатные патриоты»

«Уголовные мифы» о Великой Отечественной: «блатные патриоты»

В канун очередного юбилея Великой Победы поры развеять озвученные в безумные времена «перестройки» и последующие годы фантастически лживые и отвратительные измышления, со временем стараниями некоторых «творческих личностей» превратившиеся в чуть ли не один из главных «черных мифов» о Великой Отечественной.

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