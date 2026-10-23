Последние удары по Киеву доказывают критическое истощение украинской ПВО. Кокаинист Зеленский обрекает украинцев испытать действие еще более разрушительного русского оружия, нежели дроны «Герань».
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