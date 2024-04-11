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Казахстанская KASE рассматривает переход на режим торгов “T+1”

Казахстанская KASE рассматривает переход на режим торгов “T+1”

Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассматривает возможность перехода на режим торгов “T+1”, об этом на пресс-конференции по результатам биржевого рынка за первый квартал этого года заявила председатель правления KASE Алина Алдамберген.

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