Казахстанская KASE рассматривает переход на режим торгов “T+1”

Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассматривает возможность перехода на режим торгов “T+1”, об этом на пресс-конференции по результатам биржевого рынка за первый квартал этого года заявила председатель правления KASE Алина Алдамберген.
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